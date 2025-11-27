Lucas de Lima (Reprodução/Instagram Lucas de Lima)\nO vigilante Lucas de Lima, de 30 anos, morreu durante combate na guerra da Ucrânia. Ao JORNAL, Marilia Fonseca, prima de Lucas, contou que ele morava e trabalhava como agente de escolta armada em Goiânia, mas deixou o Brasil em julho deste ano para ajudar na guerra de forma voluntária.\nEle era um cara excepcional, super focado. O sonho dele era ser militar. Se inscreveu para ir pra Ucrânia ajudar na guerra e infelizmente aconteceu o pior. O que restou dele foram as lembranças maravilhosas e muitas saudades”, afirmou a prima.\nDe acordo com a prima, Lucas costumava manter contato com familiares, mas a última vez que deu notícias foi no dia 14 de setembro. A família teve a confirmação da morte dele na terça-feira (25). "Morreu enquanto tentava resgatar os amigos e acabou sendo pego por uma emboscada”, afirmou Marilia.