Um morador de Planaltina de Goiás fez manobras com moto aquática em uma rua alagada após as fortes chuvas que atingiram a cidade do Entorno do Distrito Federal (assista ao vídeo acima). O vídeo gravado na última quarta-feira (31) já acumula mais de 1,2 milhão de visualizações e 30,8 mil curtidas.
Durante a gravação, o homem ironiza a situação da rua e afirma: "O rolê hoje é na rua. Obrigado, meu prefeito". Até o momento, não houve posicionamento oficial da Prefeitura de Planaltina de Goiás sobre o caso.
Em nota enviada à TV Anhanguera, a Prefeitura de Planaltina de Goiás disse que está fazendo obras para drenar a água da chuva e irá fazer uma limpeza nos bueiros da cidade.