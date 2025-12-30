Quem passa pela Avenida Rezende, no bairro São Francisco, em Goiânia, se depara com uma sinalização que reflete a iniciativa de um cidadão incomodado com a ausência de solução pelo poder público para um problema antigo. Com o desenho de uma caveira, uma placa informa aos motoristas: "Estamos a 300 metros da morte. Esquina perigosa".\nA esquina à qual o letreiro se refere é o cruzamento da via com a rua Itararé, onde dois servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) morreram, no dia 1° de dezembro, depois de a moto em que estavam ter batido contra um carro que descia a avenida, no sentido Setor Campinas. Segundo os moradores do bairro, de lá pra cá, mais dois acidentes aconteceram no local, deixando feridos. Do mais recente, há pouco mais de uma semana, ainda permanece na calçada um pedaço do para-lama de um dos veículos envolvidos.