Um morador de Goiânia conseguiu barrar na Justiça a cobrança duplicada da Taxa de Limpeza Pública (TLP), a chamada "taxa do lixo", lançada tanto na fatura da Saneago quanto no carnê do ITU/IPTU. A denúncia apresentada pelo contribuinte deu origem a uma ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que resultou na sentença que determinou o ressarcimento dos valores pagos a mais e a correção das falhas no cadastro imobiliário da capital.\nO POPULAR procurou a Saneago para solicitar um posicionamento sobre a decisão judicial, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nPrazos e proibições\nA sentença estabeleceu prazo de 90 dias para auditoria no Cadastro Imobiliário da prefeitura, a fim de corrigir as falhas cadastrais. O município e a Saneago, de forma solidária, também devem identificar todos os consumidores cobrados em duplicidade desde janeiro de 2025.