Túmulo da menina milagreira de Piracanjuba (Letícia Graziely/O Popular)
A cuidadora Juraci Batista Quintino disse ao DAQUI que Romilda, a menina milagreira de Piracanjuba, no Sul de Goiás, sempre atendeu seus pedidos. Ela afirma que a menina já a ajudou a conseguir emprego e no cuidado com pessoas doentes.
Tudo que peço para ela, ela me ajuda. Se eu peço um emprego ela me dá, se eu peço uma ajuda para um doente ela me dá força para ajudar essa pessoa. Eu tinha um cunhado que tinha câncer e toda vez que sentia dores ia lá levar balas para ela", contou Juraci.
Entenda a história
Romilda foi vítima de um crime que chocou a cidade há quase 70 anos. Segundo moradores, a história da menina como milagreira começou após ela ser estuprada, torturada e assassinada quando tinha apenas sete anos. Desde então, ela passou a receber pedidos de milagres como chuva, cura para câncer e outras doenças. Em troca, as pessoas deixam bonecas, sacos de balas, flores, velas e até moedas no túmulo dela.