A Praça Doutor Carlos de Freitas, em frente ao Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), no centro de Goiânia, virou ponto de violência, tráfico de drogas, e ocupação do espaço público por tendas montadas pelas pessoas em situação de rua, segundo denúncia dos moradores da região. Eles cobram a revitalização do espaço.\nEm conjunto, o grupo se mobilizou para instalar um outdoor com os dizeres: “Salvem a Alameda Botafogo”, além de viabilizarem uma audiência pública sobre a situação, que será realizada nesta semana. Ao mesmo tempo, aqueles que permanecem na área contestam as alegações e dizem que estão na praça para obter acesso aos serviços da unidade de assistência social.\nPivô de reclamações da vizinhança, Praça Dr. Carlos de Freitas, na Alameda Botafogo, concentra tendas ocupadas por moradores em situação de rua (Wildes Barbosa / O Popular)