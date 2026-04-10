No dia seguinte ao temporal de 101 milímetros que atingiu a região Norte de Goiânia, quando ruas foram tomadas pela água e motoristas precisaram ser resgatados para não serem levados pela enxurrada, moradores do Setor Goiânia 2 passaram a quinta-feira (9) limpando casas, comércios e contabilizando os prejuízos. Apesar do cenário da tarde anterior ter sido agravado por conta do grande volume de chuva em um curto espaço de tempo, a população afirma que os alagamentos são um problema recorrente no bairro.\n“Todo ano a gente tem esse problema com água, que entra tanto pela frente quanto pelo fundo. Agora foi muito maior, mas eu perdi um carro aqui há cinco anos, quando ele boiou na chuva”, diz a cirurgiã-dentista Bárbarah Augusto Gontijo Borges, que há 10 anos tem uma clínica situada na Rua Ágata, quase esquina com a Avenida Boulevard Conde dos Arcos.