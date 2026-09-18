Quatro vielas públicas na Rua 8, no Centro de Goiânia, entre as ruas 3 e 4, foram fechadas com portões metálicos. Moradores e comerciantes dizem que as estruturas são necessárias por causa dos problemas de segurança. Em um dos casos, o Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu procedimento para apurar a regularidade do portão e a necessidade de desobstrução da área.\nEm levantamento, o jornal identificou 10 estruturas, entre portões trancados e destrancados, distribuídas pelas 4 vielas do trecho, que concentra bares e outras atividades noturnas, incluindo a área conhecida como Rua do Lazer.\nSegundo o Código de Posturas de Goiânia, a instalação de portões em vielas pode contrariar as regras que garantem a livre circulação de pedestres em logradouros públicos. O Decreto nº 1.256/2016 também classifica as vielas como áreas públicas de uso comum. O jornal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) a respeito das regras e se houve autorização para instalar os portões na via, mas não houve resposta.