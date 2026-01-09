Após um forte temporal causar prejuízos no setor Taquari, região sul de Palmas, os moradores começaram a reconstruir as casas afetadas. Com a força da chuva e dos ventos, muros, telhas, árvores e outras estruturas foram abaixo.\nA destruição na região aconteceu nessa quinta-feira (8). Na casa da moradora Vanúbia Tiago da Silva, a ventania assustou a todos. "Foi um vento de cinco a seis minutos muito forte, a gente escutava as telhas balançando. Meu menino começou a chorar, desespero mesmo, e foi cena de filme, nunca tinha visto isso acontecer", contou.\nVanúbia prevê que o prejuízo em sua casa seja de cerca de R$ 500 com telhas, além da televisão, que acabou queimando na queda de energia elétrica. “Só de telha foi esse o prejuízo. Muitos moradores tiveram perdas maiores que as minhas”, lamentou.