No atestado de óbito consta que Aurimar sofreu um acidente vascular encefálico hemorrágico (AVC). A família conta que ele tinha hipertensão arterial e fazia tratamento. No Hugo, ele teve de ficar internado sozinho, sem direito a acompanhante. Filho do pintor de automóveis, Cleomar lembra que o Estatuto do Idoso garante esse direito em tempo integral, salvo exceções com justificativa formal. “A gente solicitou, eu fui até a ouvidoria e não deram nenhuma justificativa.”\nAo jornal, contudo, a SES-GO afirmou que “a política de acompanhantes em UTI respeita normas de segurança e protocolos assistenciais, incluindo critérios do Estatuto do Idoso”. Durante os 10 dias de internação, a família visita o idoso no horário marcado.\nProtocolo\nA SES disse que a regra é pela comunicação imediata aos familiares quando há morte de paciente sem acompanhante em UTI. Na sequência, fazem o registro oficial do óbito. Segundo a secretaria, a equipe preza pelo “atendimento humanizado, oferecendo suporte emocional e esclarecimentos”. “A SES-GO reforça que todos os hospitais da rede estadual recebem orientação contínua para cumprimento rigoroso desses protocolos e que os procedimentos internos estão sendo revisados para reforçar a qualidade do atendimento”, acrescentou a secretaria.