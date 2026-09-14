-morango_cravejado_daqui.mp4 (1.3455971)\nDo morango do amor ao morango cravejado: conheça o doce que virou febre nas redes sociais. A novidade, que combina a fruta fresca envolta em brigadeiro branco, banhada em chocolate branco e finalizada com pedaços crocantes de caramelo vermelho, tornou-se a nova queridinha do público. A receita é uma evolução do clássico morango com chocolate, mas com uma apresentação muito mais elaborada.\nA sobremesa utiliza morangos frescos e selecionados, cobertos por uma camada generosa de brigadeiro gourmet, que varia entre o tradicional, leite em pó, chocolate branco ou pistache. Em seguida, o doce recebe uma casquinha crocante de chocolate e é "cravejado" com confeitos, granulados nobres, pedaços de brownie, castanhas ou raspas de chocolate, garantindo um visual surpreendente que lembra uma verdadeira joia comestível.