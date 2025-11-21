Integração de informações da Adapec e Secretaria Estadual da Saúde segue o conceito de Saúde Única (José Veloso/Governo do Tocantins)\nUma ação de controle de morcegos hematófagos ocorreu durante esta semana na Aldeia Nova, da etnia Krahô, em Goiatins, no nordeste do estado, após relatos de presença e ataques dos animais. A iniciativa atendeu a um pedido da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e buscou prevenir a disseminação da raiva.\nDurante a operação, a equipe estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), identificou e capturou três espécies de morcegos:\nDesmodus rotundus;\nDiaemus youngi;\nDiphylla eucadata.\nOs animais foram encontrados em estruturas como galinheiros e pocilgas, locais que podem favorecer o contato com animais domésticos e que exigem monitoramento contínuo.