Jonathan, o animal terrestre mais velho do mundo, uma tartaruga gigante das seicheles, morreu nesta quarta-feira (1º), com uma idade estimada de 193 anos. A informação foi confirmada por seu veterinário, Joe Hollins, em seu perfil no X.\n"É com o coração partido que compartilho que nosso querido Jonathan faleceu hoje pacificamente. Esse gentil gigante sobreviveu a impérios, guerras e gerações de seres humanos", disse Hollins.\nEle destacou que "como seu veterinário por muitos anos foi uma honra cuidar dele, alimentá-lo com bananas na mão, vê-lo se aquecer ao sol e me maravilhar com sua sabedoria silenciosa."\nO veterinário ainda afirmou que Jonathan deixa um legado de resiliência e longevidade que inspirou milhões de pessoas. "Descanse em paz, velho amigo. Você fará mais falta do que as palavras podem expressar."