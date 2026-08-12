O ex-funcionário da Rede Anhanguera Édson Luiz Severino, conhecido como Edson Fininha, morreu aos 70 anos nesta quarta-feira (12), em Palmas. O ex-colaborador foi vítima de pneumonia.\nO corpo será velado no Salão da Paxtins, a partir das 19h, na Quadra 112 Sul (antiga 15 Industrial), na capital. O sepultamento será nesta quinta-feira (13), às 11h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz.\nÉdson Fininha deixa a esposa e um casal de filhos.\nÉdson Fininha começou a trabalhar na empresa em Goiânia, onde atuou por alguns anos como paginador. Na mesma época, passou a fazer contatos para vender editais públicos para o impresso. Em 1994, mudou-se de Goiânia para Palmas e continuou trabalhando na empresa, vendendo editais. Por um período, exerceu a função de diagramador no Jornal do Tocantins (JTo).