O acordeonista João Rosa Lino Neto, conhecido como João Farrapo, faleceu nesta quarta-feira (4), aos 76 anos, em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. A causa da morte não foi divulgada.
De acordo com a empresa Pax Aliança de Inhumas, o velório de João começou às 19h30 de quarta-feira (4) e segue até esta quinta-feira (5), às 10.
O sepultamento acontece às 10h, no Cemitério São Judas Tadeu Inhumas.
Saudade
Segundo comentários nas redes sociais, os moradores da cidade afirmam que João Farrapo era um acordeonista reconhecido, que animou por muitos anos folias e festas tradicionais da região.