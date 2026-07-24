Morreu nesta sexta-feira (24) o coronel veterano da Polícia Militar Antônio Marmo, aos 81 anos, um dos nomes ligados à criação da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) em Goiás. A causa da morte não foi divulgada.\nDe acordo com nota de falecimento divulgada por integrantes da PM, o militar, nascido em 11 de setembro de 1944, construiu uma trajetória de destaque na corporação e deixou legado entre gerações de policiais.\nTrajetória marcada pela criação da Rotam em Goiás\nEm 1981, surgiu uma das unidades operacionais mais conhecidas da Polícia Militar de Goiás: a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). A estrutura nasceu inicialmente como um pelotão da Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque) e passou por diferentes formatos até se consolidar como o atual Batalhão de Rotam.