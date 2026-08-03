Ana Cecília Gonçalves Ferreira e carro em que as vítimas estavam (Reprodução/Instagram Pablynne e Divulgação/Bombeiros Silvânia )\nA pequena Ana Cecília Gonçalves Ferreira, de 8 anos, morreu no domingo (2). Ela estava internada em estado grave após um acidente que matou o pai, o irmão, a madrasta e uma amiga dela na GO-139, entre Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro. A mãe de Ana Cecília publicou uma mensagem agradecendo as orações feitas pela filha.\n“Venho agradecer as orações de cada um. Nossa [Ana] Cecília se foi. Papai do céu a levou para à glória”, escreveu a mãe.\nO DAQUI entrou em contato com o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde Ana Cecília estava internada, para pedir informações sobre a morte dela, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.