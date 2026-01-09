Nas redes sociais, torcedores e personalidades políticas da região manifestaram condolências à família Zago. (Reprodução/ Instagram Wanessa Zago e Modalle)\nA empresária Adecir Aparecida Zago, de 68 anos, esposa do ex-presidente do Goianésia Esporte Clube, Carmo Cirico, morreu nesta sexta-feira (9). Dona Adecir, como era carinhosamente chamada, foi fundadora e proprietária da confecção Modalle, referência em Goianésia, na região central de Goiás.\nAdecir Aparecida acompanhou a trajetória do Goianésia Esporte Clube ao lado do marido. E era reconhecida por sua discrição e pelo apoio constante às atividades sociais lideradas pela família.\nMorre a biomédica e empresária Christiane do Valle, em Goiânia\nEx-secretário da Seagro recebe últimas homenagens e é sepultado em cerimônia reservada em Palmas\nNas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens. Dona Adecir Aparecida era descrita como uma mulher forte e apaixonada pela família. 'Pessoa excepcional, muito família e ligada à parte social. Ela era a cabeça pensante da família', disse um amigo.