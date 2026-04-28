Luiz Humberto Mendonça, que foi vereador por Palmeiras de Goiás, no oeste goiano, morreu nessa segunda-feira (27) aos 80 anos. Em uma nota publicada nas redes sociais, a prefeitura da cidade lamentou o caso e informou que ele era auditor fiscal da Receita e membro de uma família tradicional da região. A causa da morte não foi divulgada.\nO enterro de Luiz Humberto será realizado nessa terça-feira (28), no mesmo município. Em outra postagem na internet, a Câmara de Palmeiras de Goiás manifestou solidariedade. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte a todos. Seu legado jamais será esquecido. Descanse em paz”, destacou o comunicado.\nAinda nas redes sociais, a vereadora Adrielly Marques, presidente da Câmara Municipal, também comunicou a morte. “Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade. Que as lembranças vividas tragam paz e que o amor deixado jamais se apague”, expressou.