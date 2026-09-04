-VIDEO_FENIX_03_09_2026 (1.3451928)\nMorreu o cão bombeiro Fênix, que atuava em buscas e salvamentos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). A corporação divulgou a morte nesta quarta-feira (2) e lamentou a perda de um dos cães de maior destaque nas equipes de resgate.\nDurante os anos de trabalho, Fênix participou de importantes missões dentro e fora de Goiás. Entre elas, esteve nas buscas durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e nos trabalhos após deslizamentos no Recife (PE). Também ajudou em diversas ocorrências no estado.\nA trajetória de Fênix foi marcada pela superação desde o começo. Ele era filho de Vênus, cadela dos Bombeiros de Goiás que ficou conhecida nacionalmente pelo trabalho nas buscas após o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.\nFênix nasceu em uma ninhada de três filhotes e foi o único que sobreviveu depois que a mãe morreu durante o parto.