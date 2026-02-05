Morreu na tarde de quarta-feira (4) a Irmã Ruth Berry, fundadora do Instituto San Damiano — entidade de educação localizada no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A causa da morte não foi divulgada.\nEm comunicado, a Arquidiocese de Goiânia informou que Irmã Ruth atuou por mais de 70 anos em sua circunscrição e na Diocese de Jataí. Uma paróquia desse município também prestou homenagens à religiosa.\nO Instituto San Damiano publicou no Instagram que, nesta quinta-feira (5), as aulas foram suspensas.\nA Paróquia Cristo Rei, do Parque Atheneu, em Goiânia, divulgou uma nota lamentando a perda. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Fundadora da Congregação da Ordem Terceira de São Francisco de Maria Imaculada no Brasil, nossa querida Ir. Ruth Berry”, cita trecho do comunicado (veja a íntegra ao final desta reportagem).