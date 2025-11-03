Morreu na noite deste domingo (2) o músico e compositor Lô Borges, um dos nomes mais inventivos da MPB das últimas décadas e um dos formadores do Clube da Esquina, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo hospital Unimed de Contorno, onde ele estava internado. O cantor morreu de falência de múltiplos órgãos.\nEm agosto, Lô Borges exibia uma produtividade incomum para um cantor e compositor de 73 anos. Ele lançou o álbum "Céu de Giz", com músicas dele e letras de Zeca Baleiro, simplesmente o sétimo disco de canções inéditas gravado por ele nos últimos sete anos.\nDiante de tanta disposição, seus fãs foram pegos de surpresa com a internação do cantor mineiro, no dia 17 de outubro, devido a uma intoxicação medicamentosa, segundo os boletins do hospital causada por remédios tomados em casa. Depois, no dia 25, passou por uma traqueostomia e estava respirando com ajuda de aparelhos.