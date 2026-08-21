A cuidadora de idosos Neifa Freitas de Faria Alves, de 50 anos, morreu ontem no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ela foi atropelada junto com o marido, Fábio Alves Barbosa, também de 50, por um adolescente que consumiu bebida alcoólica.\nApós o atropelamento, ocorrido no domingo (16), o casal foi levado à unidade de saúde em estado grave. A morte de Neifa foi divulgada pelo advogado da família, Washington Soares de Freitas. Por meio de nota, o Hugol confirmou a morte e informou que Fábio segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) da unidade, em estado geral grave e respirando com ajuda de aparelhos.\nNo meio da tarde de ontem, familiares do casal estavam reunidos na porta do hospital e demonstravam consternação diante da situação de ambos. Na ocasião, Neifa já havia entrado no protocolo para constatação de morte encefálica. Desde que o casal foi atropelado, a família tem se reunido à noite na porta do hospital para orar pela recuperação dos dois.