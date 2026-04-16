O ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Arsênio do Prado Guimarães, morreu aos 81 anos. A entidade publicou nas redes sociais a informação da morte do ex-dirigente e se solidarizou com familiares e amigos.\nNo comunicado, o sindicato afirmou que Arsênio deixa “um legado de compromisso, respeito e relevantes contribuições ao setor”. A entidade destacou ainda a atuação dele à frente da instituição e a dedicação ao fortalecimento do agro no município.\nEmpresário do ramo de calçados morre em Goiânia\nContador morre aos 56 anos em Ceres\nMorte de estudante de odontologia após infarto gera comoção em Iporá\nArsênio morreu na terça-feira (14). A causa da morte não foi divulgada. Ainda na nota, o sindicato manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Hoje nos despedimos de uma grande liderança do agro”, cita o texto divulgado pela entidade.