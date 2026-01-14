O jornalista Everton Rodrigues Lourenço, conhecido como Everton Ferrari, de 27 anos, morreu nesta terça-feira (13). Segundo informações, o profissional estava internado há alguns dias em tratamento de uma pneumonia.\nEverton trabalhava como assessor de comunicação da Secretaria da Retomada de Goiás, mas já passou pela TV Anhanguera de Anápolis e pela TV Serra Dourada e Rádio 99,5 FM. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria da Retomada lamentou a morte do jornalista.\nEverton foi um profissional exemplar: competente, dedicado, eficiente e extremamente sensível no exercício de suas funções. Sua ausência será imensamente sentida e seu legado permanecerá vivo na memória e no trabalho desta Secretaria", diz trecho da nota.\nO velório de Everton Ferrari acontecerá na Primeira Igreja Batista de Alexânia, a partir das 13h desta quarta-feira (14) e o sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal Campo da Saudade às 17h.