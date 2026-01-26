Morreu o professor aposentado Antônio Geraldo de Carvalho, da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ-UFG). O caso foi comunicado pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) nesta segunda-feira (26). A causa da morte não foi divulgada.\nEspecialista em enfermidades infecciosas e contagiosas, Antônio Geraldo dedicou grande parte de sua carreira ao estudo de pequenos ruminantes, como ovinos, caprinos e bovinos. Sua produção científica teve destaque na revista Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT), importante publicação vinculada à Escola de Agronomia da UFG.\nEm nota, o Adufg-Sindicato manifestou profundo pesar e destacou a trajetória de dedicação de Antônio Geraldo à universidade pública. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO) também lamentou a morte e reforçou a importância de seu papel para a categoria em Goiás (leia as notas na íntegra ao final do texto).