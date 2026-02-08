-VIDEO_POLICIAL_BALEADO_NO_POSTO (1.3370744)\nO policial militar Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, que foi baleado na cabeça ao tentar separar uma briga em um posto de combustíveis, morreu neste domingo (8). A notícia foi divulgada pela própria corporação. Ele estava internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.\nA confusão aconteceu na última quinta-feira (5) no Setor Center Ville, também na capital. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que vários homens estão no local e acontece uma briga, seguida de uma tentativa de homicídio (assista no início do texto).\nSegundo o coronel da Polícia Militar (PM) Pedro Henrique Batista, Isaque estava em uma festa de família quando a confusão começou. "Chegou um outro indivíduo já com arma em punho, derrubou um indivíduo de uma moto e iria fazer uma execução ali na sua frente. O soldado Ayalas interveio bravamente. Houve um confronto, ele conseguiu alvejar o criminoso, que foi socorrido e veio a óbito, mas infelizmente ele foi alvejado no crânio”, explicou em entrevista à TV Anhanguera.