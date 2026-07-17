Ex-apresentador do Bom Dia Brasil, o jornalista Renato Machado morreu nesta quinta-feira, aos 83 anos, na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Globonews. O hospital ainda não informou a causa da morte.\nSua carreira na TV Globo durou quatro décadas, período no qual se firmou como um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Machado ingressou na Globo em 1982, depois de uma carreira no extinto Jornal do Brasil, onde entrou no final dos anos 1960.\nNa Globo, Machado foi correspondente em Londres, editor-chefe, colunista do Jornal da Globo e fez reportagens especiais para o Globo Repórter. Entre 1996 e 2010, foi âncora e editor-chefe do Bom Dia Brasil, e mudou a cara o telejornal matinal da emissora, antes um noticiário político considerado pouco interessante.