Morte de Aruna foi divulgada pelo médico que acampanhava o caso, Zacharias Calil (Reprodução/Instagram de Zacharias Calil)\nMorreu nesta quarta-feira (24) a pequena Aruna, a segunda gêmea siamesa que veio de São Paulo para passar por uma cirurgia de separação em Goiânia, informou o médico Zacharias Calil, responsável pelo acompanhamento do caso. A causa da morte não foi divulgada. A irmã dela, Kiraz, faleceu no dia 20 de maio deste ano.\nEm publicação nas redes sociais, Calil destacou a longa trajetória enfrentada pelas crianças e pela equipe médica. “Foram meses de luta, esperança, recaídas e incertezas. Meses de pesquisas, cuidados intensos e muitas orações feitas por milhares de pessoas que acreditaram até o fim”, escreveu.\nHoje, Deus resolveu aliviar o sofrimento da Aruna e a levou para perto de sua irmã Kiraz. Uma dor imensa para todos nós, especialmente para essa família que lutou com coragem, fé e amor pelas suas gêmeas siamesas”, afirmou.