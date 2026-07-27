Morreu aos 49 anos a servidora da prefeitura de Piracanjuba Vera Lúcia Marques de Lima. A informação foi divulgada no domingo (26) pela prefeitura da cidade, que ressaltou que Vera será "sempre lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la". A causa da morte não foi informada. Vera foi enterrada no Cemitério Santo Agostinho.\nSuplente de vereadora, Vera era muito conhecida na cidade e a morte dela gerou grande comoção nas redes sociais. Colegas e amigos lamentaram a morte da servidora e desejaram conforto à família. "Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos e que a Vera descanse em paz nos braços do Pai", escreveu uma amiga.\n"Minha amiga amada, que dia triste esse se tornou, mas o meu conforto é saber que você está nos braços do nosso Amado Pai. Obrigada por ter sido uma amiga fiel e verdadeira. Nos encontraremos na Eternidade!", afirmou outra.