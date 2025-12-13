-Daqui_TASSO (1.3349613)\nMorreu aos 93 anos, de pneumonia, Tasso Câmara, presidente de honra do Conselho Curador da Fundação Jaime Câmara, cargo que exercia desde 2024. Além disso, ele foi um dos principais executivos da Organização Jaime Câmara. Tasso faleceu na manhã deste sábado (13) no Hospital Israelita Alvert Einstein, em Goiânia, onde estava internado (assista a alguns registros de Tasso no vídeo acima).\nAo longo de sua carreira, Tasso contribuiu para o fortalecimento do jornalismo regional, da TV Anhanguera e das afiliadas no interior de Goiás. Tasso José Câmara era o filho mais velho de Joaquim Câmara Filho.\nHomenagens\nEm nota, o governador Ronaldo Caiado manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colaboradores do Grupo Jaime Câmara. "Tasso Câmara integrou a alta gestão do Grupo Jaime Câmara e contribuiu muito com o mercado da comunicação no Centro-Oeste", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).