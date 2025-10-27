-DAQUI_Acidente_JdAmerica_271025 (1.3328954)\nUm dos feridos no engavetamento de carros no Jardim América, região sul de Goiânia, teve a morte confirmada pela Polícia Técnico-Científica. A vítima identifica como Alexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, morreu após dar entrada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), segundo o Corpo de Bombeiros.\nImagens de câmeras de segurança, obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, mostram o momento em que aconteceu o acidente na tarde deste domingo (26) no semáforo da Avenida C-104 com a Praça C-170 (assista acima).\nSegundo o Corpo de Bombeiros, dos seis feridos, cinco foram encaminhados ao Hugo e um à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América. Como o nome dos feridos não foi divulgado, o DAQUI não conseguiu atualizar o estado de saúde deles.