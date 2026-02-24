Dona Divina e Carla de Deus, secretária de educação do município de Itaberaí (Arquivo pessoal/Cintia Faria)\nA morte de Divina de Lima, mãe da secretária municipal de Educação de Itaberaí, Carla de Deus, causou grande comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (23). Familiares, amigos e colegas de trabalho manifestaram pesar e prestaram homenagens à matriarca, lembrada como uma mulher de fé, força e dedicação à família e à comunidade.\nSegundo familiares, Dona Divina enfrentava problemas de saúde há mais de dois anos. Ela ficou acamada após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e lutou por dois anos e sete meses contra as complicações decorrentes da doença.\nAo POPULAR, uma amiga e colega de trabalho de Carla, Cíntia Faria, destacou o legado deixado por Dona Divina e a marca deixada na vida de quem conviveu com ela.