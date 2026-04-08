Brutus, cachorro que foi morto por um bombeiro militar no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, na tarde de domingo (5), era um animal dócil, que brincava com cães menores, convivia cercado de crianças e comia na mão de cuidadores, segundo pessoas da região que cuidavam do animal comunitário.\nO caso gerou revolta e, neste domingo (12), defensores da causa animal pretendem realizar uma manifestação em frente ao Parque Flamboyant. Atualmente, o caso está sendo investigado pelo Grupo de Proteção Animal (GPA) da Polícia Civil de Goiás. Conforme nota enviada pela corporação, o próprio bombeiro militar realizou o registro da ocorrência e foram realizadas as perícias necessárias para a elucidação dos fatos. Entretanto, a reportagem apurou que existe a possibilidade do caso ser remetido à Justiça Militar.