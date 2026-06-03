-Galeria (1.3417852)\nGoiás começou a terça-feira (2) em luto após a morte de cinco estudantes que tinham entre 11 e 14 anos de idade no início da noite anterior. Por volta das 18h05 de segunda-feira (1º), a van escolar que transportava os alunos que moravam em Buriti e Córrego do Ouro deixou o Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia, como fazia todos os dias, para deixá-los em casa. Mais ou menos 10 minutos depois, passaram pelo trevo que leva à GO-518.\nCerca de 600 metros adiante, o veículo se deparou com uma carreta parada, tentou desviar, mas acabou batendo a parte dianteira direita na traseira do caminhão. Eram 18h30 quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.\nSegundo o condutor socorrista da corporação Adilson Oliveira, os estudantes mortos, Lucas Antônio de Souza Dias, de 14 anos, Ezequiel Souza Oliveira, de 14, Isadora Monteiro da Silva, de 12, Isadora Castro Neves, de 12, e Maria Carolina Sabino Alves, de 11, estavam presos nas ferragens da van. Elas tinham fraturas, cortes profundos e hematomas espalhados pelo corpo. Os sobreviventes foram levados para Buriti, onde receberam os primeiros socorros, e, depois, foram encaminhados para outras unidades de saúde pelo Estado.