A morte do empresário Caio Rezende, de 32 anos, causou comoção nas redes sociais. Ele, que morava em Minaçu, na região norte do estado, estava internado no hospital municipal após passar mal, mas não resistiu. De acordo com Luiz Rezende, médico e tio de Caio, a suspeita é de que a causa da morte tenha sido infecção generalizada.\nSegundo o médico, a causa da morte só será confirmada após o resultado de um exame que está sendo feito em Uruaçu, no Serviço de Verificação de Óbito (SVO).\nAo Daqui, Brenno Pires de Morais, amigo de Caio, falou sobre a perda: "Caio Rezende era uma pessoa amiga muito querida em nossa cidade de Minaçu. Um grande empresário, ainda que jovem, mas destacando-se bastante na área do empreendedorismo de distribuidora de bebidas da cidade. Muito querido e atencioso, era muito solidário, amigo e do bem quando se tratava de ajudar alguém ou alguma entidade. Sua perda deixou esposa, família e amigos em choque, sentiremos eternas saudades", conclui.