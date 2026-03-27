A morte do estudante de odontologia Wanner Barbosa Alves, de 25 anos, gerou bastante comoção em Iporá, no oeste goiano. O jovem morreu na noite dessa quinta-feira (26) após sofrer um infarto enquanto estava em casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas o rapaz não resistiu. As informações foram apuradas pela reportagem com a professora de Wanner, a cirurgiã-dentista Vanessa Gabriela Gonzales.\nSegundo a profissional, Wanner começou a passar mal na última quarta-feira (25) durante a aula. Ele sentiu dor nas costas e no estômago. "Muito triste. Um aluno carinhoso, amigo respeitoso. Todos nós estamos dilacerados com essa perda", expressou Vanessa.\nWanner estava no 6º período do curso. Ele estudava no Centro Universitário de Iporá (Uniporá), que fica no Setor Jardim Arco-Íris. Em uma postagem nas redes sociais, a instituição lamentou o caso e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem.