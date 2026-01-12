A jovem Ysabella Maria Matos dos Santos, de 22 anos, morreu vítima de encefalite autoimune e NORSE, decorrente de uma inflamação causada pelo lúpus, neste domingo (11). A jovem era estudante de Relações Públicas na UFG e filha da conselheira de Saúde Rosália Pereira Matos.\nEm nota divulgada nas redes sociais, o Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO) lamentou a morte da jovem. “É com imensa consternação que o Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO) recebe a notícia do falecimento de Ysabella Maria Matos dos Santos, filha da conselheira Rosália Pereira Matos. O CES-GO expressa sua total solidariedade e carinho à conselheira Rosália e a todas as pessoas da família Matos e Santos”, diz trecho da nota.\nA Associação Atlética Acadêmica de Comunicação e Informação do curso de Relações Públicas da UFG, também se manifestou lamentando a morte da estudante que foi diretora da atlética. "É com profunda tristeza que a Atlética Tagarela recebe e notifica o falecimento da estudante, e ex-diretora da atlética, Ysabella Matos".