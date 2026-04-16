A morte de Lucas Gomes da Fonseca, de 23 anos, causou comoção nas redes sociais em Iaciara, no nordeste de Goiás. O jovem morreu no dia 15 de abril e, até a última atualização desta reportagem, a causa não havia sido divulgada. Integrante da Faeg Jovem do município e da Fanfarra Municipal, ele foi lembrado por amigos, familiares e instituições como uma pessoa alegre, dedicada e disposta a ajudar.\nEm nota, a Faeg Jovem destacou que Lucas deixou “marcas profundas” e será lembrado pela alegria e generosidade. “Sua presença iluminava os dias e seu sorriso viverá para sempre em nossas memórias”, publicou o grupo. A fanfarra municipal também lamentou a perda e afirmou que o jovem era um companheiro querido.\nMiss goiana é presa em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro\nCaso da mulher encontrada morta em rio envolve denúncias de agressão e suspeita familiar; veja o que se sabe