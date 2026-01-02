A morte do jovem Caio César Teixeira, de Jesúpolis, no centro goiano, causou grande comoção nas redes sociais. Amigos da cidade e da comitiva da qual o rapaz fazia parte prestaram homenagens após a morte dele. Nas redes, a prefeitura da cidade e a câmara municipal publicaram nota de pesar.\nRecebam, em nome dos vereadores e servidores desta Casa Legislativa, nossos sentimentos de respeito, carinho e apoio”, escreveu a Câmara Municipal de Jesúpolis no perfil em rede social.\nA página da comitiva “Peão Véi” prestou homenagens e declarou luto pela morte do integrante. “É com grande pesar que a comitiva Peão Véi anuncia a perda de um de nossos integrantes, que Deus conforte todos familiares e amigos”, escreveu.\nMorte de motociclista em acidente na BR-414 gera comoção\nMorte de professora de colégio militar após luta contra pneumonia causa comoção