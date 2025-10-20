Em uma reviravolta envolvendo a morte de uma mulher de 31 anos em um acidente de trânsito na Avenida Bernardo Sayão, em Goiânia, no dia 5 de outubro, a Polícia Civil deixou de responsabilizar o motorista do carro que foi atingido pela moto em que a vítima estava na garupa para indiciar o piloto da moto.\nTanto o motorista como o motociclista estavam embriagados no momento do acidente, porém, no inquérito enviado à Justiça na quinta-feira (16) é dito que foi o piloto da moto que cometeu a infração que levou ao acidente e à morte de Adria Naiara Romão da Silva.\nO motorista por aplicativo Vinicius Rodrigues da Costa, de 35 anos, que estava em um Chevrolet Onix, chegou a ser preso em flagrante pela morte e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. Ele ainda se encontra detido.\nMotociclista é preso suspeito de espancar até a morte motorista que bateu em sua moto, diz polícia