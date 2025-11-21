A morte da estudante Sofia Melissa, de 6 anos, gerou comoção nas redes sociais e abalou a comunidade de Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A menina, aluna do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professor Marisvaldo Cavalcante de Almeida, foi lembrada por professores e colegas pelo sorriso fácil e pela alegria que levava ao ambiente escolar.\nA informação sobre o falecimento foi divulgada na quarta-feira (19) em uma nota conjunta da Secretaria Municipal de Educação, da direção do Cmei e da Prefeitura de Goianápolis.\nEm manifestação oficial, a Prefeitura reforçou o clima de luto que tomou conta da cidade. A causa da morte ainda não foi divulgada.\nA perda de uma criança tão especial traz uma dor que alcança não apenas a escola, mas toda a nossa cidade. Hoje, a escola está de luto e não está funcionando, pois educadores e equipe precisam desse momento de respeito e acolhimento diante de tamanha tristeza”, diz o comunicado.