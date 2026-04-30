-peixes_serra_mesa.mp4 (1.3404376)\nUma força-tarefa liderada pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Ambientais (BPMOA) investiga a morte de peixes no Lago Serra da Mesa, em Uruaçu, no norte de Goiás. A operação, realizada nesta quarta-feira (29) em conjunto com a Polícia Científica (PCI) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), coletou amostras para análise técnica. O objetivo é identificar a causa do incidente e responsabilizar possíveis autores caso seja confirmado crime ambiental.\nAo DAQUI a Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência foi notificada para a DP de Niquelândia onde as investigações seguirão.\nEm nota enviada ao DAQUI, a Semad destacou o empenho em apurar as causas da mortandade. Segundo o órgão, as equipes realizaram inicialmente uma vistoria visual, percorrendo o trecho afetado em canoas. O comunicado ressalta ainda que os peixes já se encontram em avançado estado de decomposição, e que as causas exatas "ainda serão apuradas pelas equipes técnicas responsáveis" (confira a íntegra ao final do texto).