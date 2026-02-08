Sargento da Polícia Militar, Kennon Ribeiro de Fonseca Neres, morre aos 52 anos, (Arquivo pessoal / Dayanne Neres)\nA morte do sargento da Polícia Militar Kennon Ribeiro de Fonseca Neres, de 52 anos, causou comoção entre familiares, amigos e colegas de farda. Lotado na equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), ele contava que idealizou a primeira viatura de cor preta da companhia de Goiás, veículo que ainda é mantido conservado e exposto apresentações.\nO policial morreu na sexta-feira (6) após sofrer um infarto na casa onde morava, em Aparecida de Goiânia, de acordo com o relato da filha dele, Dayanne Neres, ao DAQUI. Ela contou que Kennon era um “superpai” e “super-herói”.\nEra um superpai, um filho maravilhoso e um avô super babão (era o sonho dele ser avô). Mas além de tudo isso era um super-herói de farda, fez o possível e impossível dentro e fora do batalhão. Meu pai era meu super-herói”, declarou.