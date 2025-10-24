A morte do professor de futsal Alexandre Augusto dos Reis, de 49 anos, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, nesta sexta-feira (24), gerou comoção nas redes sociais. As causas da morte e confirmação do velório e enterro não foram divulgadas.\nMomento de profunda tristeza para nós amantes do futsal goiano. Nossos profundos sentimentos a todos familiares, amigos e atletas”, lamentou a Federação Goiana de Futsal por meio de nota de pesar.\nAlexandre, que era presidente da Associação Esportiva Arena, onde atuava junto com sua esposa, Ivonete Morais Resi, foi homenageado por alunos, amigos e familiares.\nGrande homem e um excelente treinador, tratava todos alunos com carinho e afeto. Vai fazer muita falta (...)”, disse um internauta. “Infelizmente Anápolis perde um grande gestor de futsal, treinador, que sempre amou e lutou pelo futsal anapolino (...)”, escreveu outro.