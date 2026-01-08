João Belmiro era um jovem 'cheio de sonhos e estava colocando sua moto à venda para comprar um carro', contou um amigo (Reprodução/ Instagram João Belmiro)\nJoão Belmiro Rodrigues de Oliveira Silva, de 26 anos, morreu após um acidente de moto em Rio Quente, na região sul de Goiás. O jovem trabalhava há cerca de 4 anos no Rio Quente Resorts como recepcionista e faleceu nesta terça-feira (6).\nAo POPULAR, uma amiga de João Belmiro contou que ele chegou a ir para o hospital e foi atendido no centro de saúde do município. Ela destacou que ele era muito alegre, brincalhão e, por onde passava, contagiava a todos com sua alegria. 'Ele amava sua mãe, irmã e deixa também uma namorada', disse a amiga.\nOutro amigo ressaltou que ele era 'um rapaz muito do bem, tranquilo e gente boa'. Segundo o colega, João Belmiro era um jovem 'cheio de sonhos e estava colocando sua moto à venda para comprar um carro', contou.