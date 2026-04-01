A morte do técnico em enfermagem David Alves Vila Nova Neto, de 34 anos, causou comoção nas redes sociais. O profissional atuava no Pronto Socorro Parque Alvorada, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde-GO).\nDavid Alves morreu nesta terça-feira (31). A causa da morte não foi divulgada. No perfil em rede social, o Sindsaúde-GO publicou uma nota de pesar e lamentou a morte do rapaz (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nÉ com profundo pesar que o Sindsaúde/GO lamenta o falecimento de David Alves Vila Nova Neto, técnico de enfermagem que atuava com dedicação em Senador Canedo como servidor do Pronto Socorro Parque Alvorada”, escreveu o sindicato.\nEm um comunicado publicado por uma colega de profissão de David, foi informado que o velório aconteceu na noite desta terça e o sepultamento na manhã desta quarta-feira (1) no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.