Quase um ano após a proibição de funcionamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia entre meia-noite e 4h59, o crime de homicídio consumado na área de influência desse tipo de estabelecimento caiu 90,91%, levando em consideração a quadra onde estão inseridos.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), entre agosto de 2024 a julho de 2025, 11 pessoas foram assassinadas nas proximidades de uma distribuidora durante a madrugada, enquanto entre agosto de 2025 e julho de 2026 – quando a lei municipal já estava em vigor –, esse número caiu para apenas 1 pessoa assassinada neste tipo de perímetro.\nLevando em consideração esses dois períodos de tempo na área de influência das distribuidoras, segundo a PM, as tentativas de homicídio caíram de 13 para apenas 1 (queda de 92,03%), os casos de violência caíram de 83 para 24 (queda de 71,10%) e as denúncias por perturbação do sossego foram de 45 para 7 (queda de 84,44%) na capital.