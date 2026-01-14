Dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) revelam que o número de mortes devido a acidentes automobilísticos no estado caiu 11,1% em 2025. Segundo o órgão, foram 908 óbitos no ano passado, contra 1.021 em 2024.\nJá considerando a quantidade de acidentes, os índices permaneceram praticamente estáveis no período analisado. Em 2024, foram registradas 100.977 ocorrências, enquanto em 2025 o número foi de 100.917, uma variação negativa de 0,06%.\nPresidente do Detran, Waldir Soares ressalta que, apesar da tendência de queda, os dados ainda preocupam. “Há cerca de 15 anos, tínhamos quase duas mil mortes por ano. O número caiu pela metade, mas ainda é intolerável pensar que 908 famílias estão de luto por algo que poderia ter sido evitado se houvesse respeito às leis de trânsito”, afirma.