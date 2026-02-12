-motoboy_role_aleatorio.mp4 (1.3373371)\nQue Goiânia é o berço do sertanejo, todo mundo sabe, mas ser recepcionado por um "time de peso" como Murilo Huff, o parceiro de palco de Kauan, Matheus Aleixo, e o produtor musical, Dudu Borges, em plena quarta-feira é para poucos. Ao chegar no destino para entregar o pedido, um motoboy não encontrou apenas um cliente comum, mas sim os grandes nomes do sertanejo. O momento foi registrado por Matheus Aleixo, da dupla com o Kauan e viralizou.\nO motoboy goiano viveu o que ele e os cantores definiram como "rolê aleatório" ao realizar uma entrega em um condomínio de luxo da capital e encontrar as celebridades.\nLéo, filho de Marília Mendonça, toca bateria em sua primeira apresentação\nMotorista de aplicativo se diverte ao receber corrida para ilha no lago de Palmas: 'Para ganhar R$17'